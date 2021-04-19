Kurtuluş Savaşı kahramanı için anıt mezar yapıldı
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Kurtuluş Savaşı kahramanı için anıt mezar yapıldı

Kurtuluş Savaşı kahramanı için anıt mezar yapıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kurtuluş Savaşı'nda eşkıyalara Anadolu'da geçit vermeyen, Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nda övgüyle bahsettiği Mehmet Çetin'in mezarı için verilen söz 13 yıl sonra yerine getirildi.

Kurtuluş Savaşı'nda eşkıyalara Anadolu'da geçit vermeyen, Atatürk'ün 10'uncu Yıl Nutku'nda övgüyle bahsettiği Mehmet Çetin'in mezarı için verilen söz 13 yıl sonra yerine getirildi. Sarı Mehmet için Osmancık'ta anıt mezar yapıldı.

1965 yılında vefat eden bağımsızlık mücadelesinin Osmancıklı kahramanı Mehmet Çetin'in Gemici Mahallesi'ndeki mezarı 2008 yılında verilen "Anıt Mezar" sözüne rağmen ailesinin yaptırdığı şekli ile duruyordu. Mehmet Çetin için 13 yıl önce verilen söz bugün yerine getirildi. Osmancık Kent Konseyinin önerisi ve Belediye Meclisinin aldığı karar ile bir vefa göstergesi olarak Mehmet Çetin için anıt mezar yapıldı.

Mehmet Çetin, anıt mezarda yapılan tören ile bir kez daha yad edilirken Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Çetin ailesinin fertleri Şaban Çetin, Asım Çetin ve Dursun Güney ile bir süre sohbet etti. Törende Kur'an-ı Kerim okunarak dua edilirken, Mehmet Çetin'in özgeçmişi Kent Konseyi Başkanı Ayhan Yılmaz Eravcı tarafından okundu.

Törene; Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay, Belediye Başkanı Ahmet Gelgör, Cumhuriyet Başsavcısı Ceyhun Ayvazoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Haluk Karslıoğlu, Jandarma Komutanı J.Üsteğmen Nuri Uyar, Askerlik Şubesi Başkanı Per. Asteğmen Furkan Portakal, Mehmet Çetin'in yeğenleri Şaban Çetin, Asım Çetin ve Dursun Güney ile protokol üyeleri, daire amirleri, siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve temsilcileri katıldı. - ÇORUM

Kurtuluş Savaşı kahramanı için anıt mezar yapıldı
Kurtuluş Savaşı kahramanı için anıt mezar yapıldı
Kurtuluş Savaşı kahramanı için anıt mezar yapıldı
Kurtuluş Savaşı kahramanı için anıt mezar yapıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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