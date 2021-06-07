Kurtuluş Kuş kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kurtuluş Kuş'un hayatı ve biyografisi

Vatandaşlar tarafından merak edilen kişiler arasında Kurtuluş Kuş yer alıyor. Peki, Kurtuluş Kuş kimdir, kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Kurtuluş Kuş'un hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler nelerdir? Detaylar haberimizde.

Çıkardığı şarkılarla Youtube trendlere girmeyi başaran Kurtuluş Kuş'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kurtuluş Kuş kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, doğum tarihi kaç? Kurtuluş Kuş ile ilgili bilgiler yazımızda.

KURTULUŞ KUŞ KİMDİR?

Kurtuluş Kuş, 1997 yılında Karaman'da doğdu. Ses sanatçısı ve bestekar Ramazan Kuş'un oğludur.

Kurtuluş Kuş doğum tarihi : 1997

Kurtuluş Kuş kaç yaşında : 23 yaşında

Kurtuluş Kuş nereli : Karaman

Kurtuluş Kuş mesleği ne : Şarkıcı, Müzisyen

Kurtuluş Kuş, çocukluğundan beri müzikle ilgilenmektedir. Farklı şehirlerde müzik çalışmalarına devam etmektedir. Son olarak "Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Sevmedim Deme" şarkısı oldukça beğeni topladı ve Youtube trendlerde 1. sıraya çıktı. Milyonlarca izlenmeli şarkıları bulunan Kurtuluş Kuş sosyal medyayı da aktif olarak kullanıyor. Kurtuluş Kuş'un instagramda toplamda 96 bin takipçisi mevcuttur. İnstagram hesabına "kurtuluskussss" adresinden ulaşabilirsiniz.