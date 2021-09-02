Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
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Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri yeni şarkısı 'Baba Yak' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 80 bin beğeni aldı. 1 Eylül tarihinde yüklenen Baba Yak şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Baba Yak sözleri nelerdir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...

Yeni çıkan Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - BABA YAK ŞARKI SÖZLERİ

Baba Yak

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Çok güzelsin almıyor akıl

Gözümün karası anlımın akı kadar

Kalemim elimde yazmıyor satır

Yanında içilir yaraya kadar rakı

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Baba yak hadi bi sigara daha

Zifiri belki kalbimi çürütür

Hesap günü gelir o zaman

Gölgen olurum hayaline yürürüm

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Yak hadi bi sigara daha

Zifiri belki kalbimi çürütür

Hesap günü gelir o zaman

Gölgen olurum hayaline yürürüm

Yak..

ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER

1 Eylül 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen 'Baba Yak' şarkısı kısa sürede 1.2 milyon izlenme ve 83 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:

  • Söz : Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
  • Müzik : Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
  • Aranje : Mustafa Ceceli
  • Mix - Mastering : Koray Püskül
  • Müzik Yönetmeni : Kurtuluş Kuş
  • Bağlama : Ali Yılmaz
  • Vokaller : Vedat Aygıran, Yakup Kadir Dereli, Kadir Hazar
Haber Yorumları
500
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Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler! - Haberler
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