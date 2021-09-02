Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri yeni şarkısı 'Baba Yak' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 80 bin beğeni aldı. 1 Eylül tarihinde yüklenen Baba Yak şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Baba Yak sözleri nelerdir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...
Yeni çıkan Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!
KURTULUŞ KUŞ & BURAK BULUT - BABA YAK ŞARKI SÖZLERİ
Baba Yak
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Baba yak hadi bi sigara daha
Zifiri belki kalbimi çürütür
Hesap günü gelir o zaman
Gölgen olurum hayaline yürürüm
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Yak hadi bi sigara daha
Zifiri belki kalbimi çürütür
Hesap günü gelir o zaman
Gölgen olurum hayaline yürürüm
Yak..
ŞARKI HAKKINDA BİLGİLER
1 Eylül 2021 tarihinde Youtube'a yüklenen 'Baba Yak' şarkısı kısa sürede 1.2 milyon izlenme ve 83 bin beğeniye ulaşmıştır. Şarkı hakkında diğer bilgiler şöyle:
- Söz : Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
- Müzik : Kurtuluş Kuş, Burak Bulut
- Aranje : Mustafa Ceceli
- Mix - Mastering : Koray Püskül
- Müzik Yönetmeni : Kurtuluş Kuş
- Bağlama : Ali Yılmaz
- Vokaller : Vedat Aygıran, Yakup Kadir Dereli, Kadir Hazar