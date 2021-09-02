Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak sözleri! 'Baba Yak' şarkı sözleri nelerdir? Şarkı hakkında bilgiler!

Kurtuluş Kuş ve Burak Bulut'un birlikte söyledikleri yeni şarkısı 'Baba Yak' Youtube'a yüklendi. Şarkı kısa sürede 1 milyon izlenme ve 80 bin beğeni aldı. 1 Eylül tarihinde yüklenen Baba Yak şarkısının sözleri merak edildi. Peki, Baba Yak sözleri nelerdir? Kurtuluş Kuş & Burak Bulut - Baba Yak şarkı sözleri nedir? İşte tüm sözler...