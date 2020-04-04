Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları ve Kurtuluş Günü Felaketi özeti!
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Casey Dubois, Yönetmen, Hogan, Güncel

Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları ve Kurtuluş Günü Felaketi özeti!

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Kurtuluş Günü Felaketi filmi gişede büyük ilgi gördü. Gişeden sonra televizyonda da ekrana gelen Kurtuluş Günü Felaketi filmi hakkında Kurtuluş Günü Felaketi konusu, Kurtuluş Günü Felaketi özeti ve Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları gibi konuları merak edildi. İşte Kurtuluş Günü Felaketi filminin detayları…

04.04.2020 12:37 | Son Güncelleme: 04.04.2020 12:38
Kurtuluş Günü Felaketi filmi konusu nedir? Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları ve Kurtuluş Günü Felaketi özeti!

Kurtuluş Günü Felaketi filmi, beyaz perdede büyük beğeni topladı. Televizyonda da izleyici ile buluşan Kurtuluş Günü Felaketi filmini izleyecek olanların merak ettiği Kurtuluş Günü Felaketi konusu nedir, Kurtuluş Günü Felaketi oyuncuları kimler ve Kurtuluş Günü Felaketi özeti gibi konuları inceliyoruz.

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ FİLMİNİN ÖZETİ

Dünya, gizemli bir saldırı ile karşı karşıyadır. Bu saldırıyı önleyecek tek bir teknoloji vardır. Fakat bu teknolojiyi çalıştırmak hiç de kolay değildir. Küçük bir kasabada itfaiyeci olan Pete Garsette ile bilim adamları biraraya gelerek dünyayı bu saldırıdan kurtarmaya çalışırlar.

KURTULUŞ GÜNÜ FELAKETİ FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: W.D. Hogan

Oyuncular:

Casey Dubois

Tom Everett Scott

Ryan Merriman

Keenan Tracey

Michael Kopsa

Jill Teed

Emily Holmes

Andrea Brook

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