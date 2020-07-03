Kurtların tavşan avı kameraya yansıdı
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Kurtların tavşan avı kameraya yansıdı

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 kurdun tavşanı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

03.07.2020 16:35 | Son Güncelleme: 03.07.2020 16:39

Batman'ın Gercüş ilçesinde 4 kurdun tavşanı kovaladığı anlar, güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Gercüş ilçesine bağlı Özler köyünde, 4 kurdun tavşanı kovalama anı güneş enerji santralinin güvenlik kamerasında yer aldı.

Kurtların peşine düştüğü tavşanı kovalama anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Kurtların tavşan avı kameraya yansıdı

Kaynak: AA

Manşet

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