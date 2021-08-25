Kurtlar Vadisi Selvi kimdir? Selvi Çakır kimdir?

Türk televizyon tarihinin en önemli dizileri arasında yer alan Kurtlar Vadisi, oyuncuları araştırılmaya devam ediyor. Bu isimlerden biri de dizinin çocuk oyuncularından olan Selvi karakteri oluyor. Peki, Kurtlar Vadisi Selvi kimdir? Selvi Çakır kimdir?

Kurtlar Vadisi Selvi kimdir? sorusunun yanıtı gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Kurtlar Vadisi dizisinde Çakır'ın kızı Selvi'yi oynayan isim sık sık araştırılıyor.

KURTLAR VADİSİ SELVİ KİMDİR?

Kurtlar Vadisi dizisinin çocuk oyuncularından olan Selvi, Süleyman Çakır'ın kızı rolündeki Selvi Çakır'dır. Selvi karakterini canlandıran isim Fatma Büşra Ayaydın. Ayaydın, Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın kızı olan Selvi Çakır karakteri tanınmıştı. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

FATMA BÜŞRA AYAYDIN KİMDİR?

1994 yılının Ekim ayında dünyaya gelen Büşra Ayaydın, Kurtlar Vadisi'nin sevilen karakteri Süleyman Çakır'ın kızı olan Selvi Çakır karakterini canlandırmıştır. Lise hayatından beri birçok projede rol almıştır. Bunlar Canan, Derman, Hatırla Sevgili, Mavi Rüya, En İyi Arkadaşım, Kurtlar Vadisi ve Siccin 3'tür. En çok Kurtlar Vadisi'ndeki Selvi Çakır rolü ile tanınmaktadır. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.