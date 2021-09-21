Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı - Haberler Magazin
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı

Bir dönem Kurtlar Vadisi Pusu'da Asu Miray karakteriyle hafızalarda yer edinen oyuncu ve manken Zeliha Çal, uzun yıllar sonra görüntülendi.

Çal, yakın arkadaşı olan Turan Aksoy'un sahibi olduğu Seren Moda'nın Nişantaşı'ndaki mağazasının açılışında gelinlik giydi. Oyuncu, geçen yıllar rağmen, güzelliğinden ve fit halinden hiçbir şey kaybetmediği görüldü.

İsim benzerliğinden dolayı İnstagramdan gelen mail nedeniyle hesabının askıya alındığını ve bu yüzden biraz keyifsiz olan Zeliha Çal,"Kaç gün önce Zeliha Çal diye biri beni instagrama şikayet etmiş. Insagarma'dan mail geldikten sonra hesabım askıya alındı. 10 yıldır kullandığım hesap kapandı.İtiraz ettim ve bekliyorum" diye konuştu..

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı

Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı

Snob Magazin - Magazin Haberleri
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hasan Polatkan Mustafa Şentop Binali Yıldırım
Magazin Mehmet Kasapoğlu Oğuzhan Koç Gökhan Çıra Acun Ilıcalı
Spor Meral Akşener Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Mehmet Kasapoğlu Hulusi Akar Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Kurtlar Vadisi Pusu'nun Asu Miray'ı yıllar sonra ortaya çıktı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.09.2021 11:15:02. #1.12#