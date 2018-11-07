Kurtlar Vadisi'nin Yapımcısından Dev Proje!

Kadrosu sır gibi saklanan dizi için Elmalı Belediye Başkanı Ümit Öztekin'in de katkılarıyla, Antalya'da adeta yeni bir kasaba inşa edildi.

Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binalar için, onlarca kişi gece gündüz çalıştı. Binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı.

Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi.

Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalışacağı ve Antalya'daki Elmalı halkının da seferber olduğu dizi Show TV'de yayınlanacak.