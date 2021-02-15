Kurtlar sürülere saldırıp 5 keçiyi parçaladı, 8'ini kaçırdı

ANTALYA'nın Demre ilçesinde iki ayrı sürüye saldıran kurtlar, 2'si gebe, 5 keçiyi parçaladı, 8 keçiyi de kaçırdı. Kurtların parçaladığı bir gebe keçinin yavrusunun ise karnından dışarı çıktığı görüldü.

Demre'ye bağlı Yavu Mahallesi'ndeki Kyaneai Antik Kenti bölgesinde, Yunus Kolak'ın keçi sürüsüne bir grup kurt saldırdı. Ardından yakın bölgedeki Ali Beslek'in sürüsü de kurtların saldırısına uğradı. Kurtlar, Yunus Kolak'ın sürüsünden 3 keçiyi parçaladı, 8 keçiyi de götürdü, Ali Beslek'in sürüsünden ise 2 keçiyi parçaladı. Keçilerden birinin karnındaki yavrusunun da dışarı çıkıp telef olduğu görüldü.Oğlu Mahmut Kolak ile birlikte keçilerini otlatan 4 çocuk babası Yunus Kolak (43), "Gündüz vakti Kyaneai Antik Kenti bölgesinde sürümü otlatıyordum. Birden ortalık karıştı. En az 10 kurt sürüme saldırdı, 2'si gebe olan, 3 keçimi parçaladı. 8 keçimi kaçırdı. Eylül ayından bu yana toplam 40 keçimi kurtlar parçaladı. Bazıları alıp götürdü. Aynı anda yakında sürüsünü otlatan komşum Ali Beslek'in 2 keçisini parçaladılar. Devletimizden yardım istiyoruz. Kurt saldırısı yüzünden hayvancılığı bırakma noktasındayız. Kurtları avlamak suç. Ama bizim canımız yanıyor. Kurtların bizim canımızı yakması suç değil mi? Devletimiz bu soruna bir çare bulmalı. ya bu kurtları avlamamız izin verilmeli ya da bizim zararımız karşılanmalı. Bölgemizdeki hayvancılık yapan herkesin ortak sorunu" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ahmet ACAR