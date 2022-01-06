Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Haberler | Güncel

Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı.

KANGAL, SİVAS (İHA) - Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

SİVAS Sivas'ta aç kalan kurtların köye inerek köpeklere saldırma anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Sivas'ın Kangal ilçesine bağlı Çetinkaya köyünde arazide yiyecek bulmakta zorluk çeken kurtlar sürüler halinde köye inmeye başladı. Akşam saatlerinde köye inen kurtlar adeta korku saçtı. Aç kalan kurtlar köyde bulunan başıboş köpeklere de saldırdı. Kurtların köy içerisinde gezinmesi ve köpeklere saldırması güvenlik kameralarına yansıdı. Kameralarda üç kurdun bir köpeğe saldırdığı, bu sırada iki köpeğin gelerek kurtları kovaladığı görülüyor. Kurtların köye inmesi ise köy sakinlerini tedirgin ediyor.

Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

Kurtlar köye dadanıp köpeklere saldırdı... O anlar güvenlik kamerasına yansıdı

İhlas Haber Ajansı / Demet Karakuş - Son Dakika Haberleri

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