Kürtçe "Seni Seviyorum" Diyen Ayşe Hür'e, MHP'li Yöneticiden Cevap Geldi
Twitter'da Kürtçe "Seni seviyorum" yazan Ayşe Hür'e cevap veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Vahapoğlu, "Türklüğe düşmanlığının sebebini merak ediyordum" dedi.
Yazar Ayşe Hür, HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kürçe'nin Kürt olmayanlar tarafından da öğrenilmesini tavsiye eden mesajını alıntıladı ve Twitter'dan Kürtçe mesaj paylaşma kampanyasına "Ez ji te hez dikim… (Seni seviyorum)" diyerek katıldı. Hür'e cevap veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, "Türklüğe düşmanlığının sebebini merak ediyordum" dedi.
ANAVATAN PARTİSİ'NİN ESKİ LİDERİ HÜR'E DESTEK VERDİ
Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Nesrin Nas da Hür'e "Şev baş hevala min Ayşe. (İyi akşamlar arkadaşım Ayşe)" diye yazdı. Hür, bu mesaja "Şevbaş rûmetgiran hevale min Nesrin! (İyi akşamlar saygıdeğer arkadaşım Nesrin" karşılığını verdi.
VAHAPOĞLU'NDAN YANIT
Ancak bu yanıt MHP'li Vahapoğlu'nu kızdırdı ve Hür'e şu şekilde yanıt verdi:
"Kimliğini ve Türklüğe düşmanlığının sebebini merak ediyordum."