Kürtçe "Seni Seviyorum" Diyen Ayşe Hür'e, MHP'li Yöneticiden Cevap Geldi

Yazar Ayşe Hür, HDP Eski Eş Başkanı Selahattin Demirtaş'ın Kürçe'nin Kürt olmayanlar tarafından da öğrenilmesini tavsiye eden mesajını alıntıladı ve Twitter'dan Kürtçe mesaj paylaşma kampanyasına "Ez ji te hez dikim… (Seni seviyorum)" diyerek katıldı. Hür'e cevap veren MHP Genel Başkan Yardımcısı Hidayet Vahapoğlu, "Türklüğe düşmanlığının sebebini merak ediyordum" dedi.

ANAVATAN PARTİSİ'NİN ESKİ LİDERİ HÜR'E DESTEK VERDİ

Anavatan Partisi Eski Genel Başkanı Nesrin Nas da Hür'e "Şev baş hevala min Ayşe. (İyi akşamlar arkadaşım Ayşe)" diye yazdı. Hür, bu mesaja "Şevbaş rûmetgiran hevale min Nesrin! (İyi akşamlar saygıdeğer arkadaşım Nesrin" karşılığını verdi.

Ayşe Hür

VAHAPOĞLU'NDAN YANIT

Ancak bu yanıt MHP'li Vahapoğlu'nu kızdırdı ve Hür'e şu şekilde yanıt verdi:

"Kimliğini ve Türklüğe düşmanlığının sebebini merak ediyordum."