Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı
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Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı

Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı.

Kurtalan Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi genel kurulu yapıldı.

Kurtalan ilçesindeki bir düğün salonunda yapılan genel kurulda, Ekrem Karataş yeniden kooperatif başkanlığına seçildi.

Salgında esnafın sıkıntı yaşadığını belirten Karataş, esnafın sıkıntısını yetkililere aktardıklarını söyledi.

Karataş, "Bize güvenip tekrar bu göreve layık gören esnaf ve sanatkarlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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