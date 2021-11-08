Kurtalan'da taziye evinin açılışı yapıldı - Haberler
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Kurtalan'da taziye evinin açılışı yapıldı

AA / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel
Kurtalan'da taziye evinin açılışı yapıldı

Siirt'in Kurtalan ilçesinde yapımı tamamlanan taziye evinin açılışı yapıldı.

FIRAT, MALATYA (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde yapımı tamamlanan taziye evinin açılışı yapıldı.

Eski Kurtalan Kaymakamı İhsan Emre Aydın ve vatandaşların desteğiyle Fırat Mahallesinde yapılan taziye evinin açılışı dolayısıyla program düzenlendi.

Kaymakamı İhsan Emre Aydın'ın isminin verildiği taziye evinin açılışı dolayısıyla düzenlenen programa Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Çağlar Tekin de katıldı.

Okunan duaların ardından taziye evinin açılışı yapıldı.

Tekin, taziye evinin yapımında emeği geçenlere teşekkür ederek, hayırlı olması temennisinde bulundu

Kurtalan'da taziye evinin açılışı yapıldı

Kurtalan'da taziye evinin açılışı yapıldı

AA / Abdurrahman Binay - Son Dakika Haberleri
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