Kurtalan'da kardan kapanan 18 yerleşim biriminin yolu açıldı - Haberler
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Kurtalan'da kardan kapanan 18 yerleşim biriminin yolu açıldı

Kurtalan'da kardan kapanan 18 yerleşim biriminin yolu açıldı
AA / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy ve 8 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Siirt'in Kurtalan ilçesinde etkili olan kar ve tipi nedeniyle kapanan 10 köy ve 8 mezra yolu, ekiplerin çalışmasıyla ulaşıma açıldı.

İlçe Özel İdaresi ekiplerince yürütülen çalışma ile Tosunbağı, Karabağ, Bölüktepe grup köy yolları ulaşıma açıldı.

Beykent Kargılı, Tulumtaş grup köy yollarında ise çalışmalar sürüyor.

İlçe Özel İdaresi Şefi Metin Karataş, şu ana kadar 10 köy ve 8 mezra yolunu ulaşıma açtıklarını belirterek, Beykent bölgesinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.

Bazı bölgelerde kar kalınlığının bir metreyi aşması nedeniyle çalışmalarda zorlandıklarını dile getiren Karataş, zorluklara rağmen yolları açıp, vatandaşların ulaşımlarını sağladıklarını kaydetti.

AA / Abdurrahman Binay - Son Dakika Haberleri

Hisarcık, Kurtalan, Siirt, kar, Güncel, Haber

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