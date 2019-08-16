Kurtalan'da 2 projeye destek verilecek

16.08.2019 16:01

GAP Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı, "Dört mevsim çiçek açsın" ve "Alternatif ürün lavanta yetiştiriciliği" projelerine destek sunacak.

Başkanlık, 2019 Yılı Tarımsal Üretimin Desteklenmesi Programı kapsamında Kurtalan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün yaptığı çalışmalarla sürdürülebilir kırsal kalkınmanın sağlanması amacıyla hazırlanan "Dört mevsim çiçek açsın" ve "Alternatif ürün lavanta yetiştiriciliği" projelerini onayladı.

Bu kapsamda Kurtalan'da alternatif tarım ürün kapsamında 100 dekar lavanta bahçesi kurulacak, kırsal alanda yaşayan sosyal ve ekonomik yönden dezavantajlı konumda olan 45 kadına sera ve açık alanlarda yapılacak süs bitkileri ve kesme çiçek eğitimi verilecek.

Kaynak: AA