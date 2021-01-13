Kurtalan'da 13 güvenlik korucusu alımı yapılacak
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Kurtalan'da 13 güvenlik korucusu alımı yapılacak

13.01.2021 18:13 | Son Güncelleme: 13.01.2021 18:16
Kurtalan'da 13 güvenlik korucusu alımı yapılacak

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 13 yeni güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.

Siirt'in Kurtalan ilçesinde 13 yeni güvenlik korucusu alınacağı bildirildi.

Kurtalan Kaymakamlığı'ndan yapılan duyuruda, Kayabağlar Beldesi ile Uluköy ve Bölüktepe köylerinde görev yapmak üzere 13 yeni güvenlik korucusu alınacağı belirtildi.

Duyuruda, korucu olmak isteyen adayların 21 yaşından küçük olmaması ve 40 yaşından gün almamış olması gerektiği kaydedildi.

Son başvurunun ise 20 Ocak mesai bitimine kadar yapılabileceği duyuruda bildirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Fikri Sağlar Muharrem İnce Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Ajda Pekkan Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Fatih Terim Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu Vincent Aboubakar İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Türk İzmir Kongre Uyuşturucu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Kurtalan'da 13 güvenlik korucusu alımı yapılacak - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.1.2021 18:16:26. #1.15#
title