Kurtalan Belediyesi 1200 çocuğa ayakkabı hediye etti
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Kurtalan Belediyesi 1200 çocuğa ayakkabı hediye etti

Kurtalan Belediyesi 1200 çocuğa ayakkabı hediye etti
Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay - Haberler | Güncel

Siirt'in Kurtalan Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 1200 çocuğa ayakkabı hediye etti.

Siirt'in Kurtalan Belediyesi Kurban Bayramı dolayısıyla 1200 çocuğa ayakkabı hediye etti.

Kurtalan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde ilçede yaşayan ailelere destekte bulunduklarını söyledi.

Kurban Bayramı nedeniyle çocukları sevindirmek, ailelere de destek olmak istediklerini dile getiren Aydın, 1200 ayakkabının ekipler tarafından ev ev gezilerek çocuklara hediye edildiğini ifade etti.

Aydın çocukların sevincinin kendilerini mutlu ettiğini anlatarak, ülkenin geleceği olan çocukların her zaman yanında olacaklarını aktardı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdurrahman Binay

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