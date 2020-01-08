Kurt Saati Filmi

08.01.2020 16:58 | Son Güncelleme: 08.01.2020 16:58

Bir zamanlar sosyal normlara karşı olan yaşam tarzıyla tanınan bir kadın, artık Bronx'taki apartmanında yalnız başına yaşamaktadır. 1977'nin ünlü seri katil dönemi 'Summer of Sam' yazı esnasında dış dünyadan iyice uzaklaşmıştır. Ancak kadın kendini iyice izole ettikçe, görünmeyen bir işkenceci kadının zayıf yanlarını sömürmeye başlayacaktır...

Yönetmen: Alistair Banks Griffin

Senaryo: Alistair Banks Griffin

Oyuncular: Jennifer Ehle, Naomi Watts, Emory Cohen, Brennan Brown, Jeremy Bobb , Kelvin Harrison Jr., Maritza Veer, Pedro Hollywood, Justin Clarke, Richard Bird, Ohene Cornelius, Angel Christian Roman, John Palacio, Sean Pilz

Filmin Türü: Drama

Orijinal Adı: The Wolf Hour

Yapımcı Firma: Fabula Films

Yapım Yılı: 2019

Yapım Ülkesi: ABD, İngiltere

Orijinal Dili: İngilizce

Filmin Süresi: 99 dk.

Dağıtıcı Firma: Bir Film

Vizyon Tarihi: 06.03.2020



Kurt Saati Filmiyle ilgili detaylı bilgi için tıklayın.

Sinema ile ilgili herşey için tıklayın.





Kaynak: InterSinema.com