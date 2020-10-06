Kurt: "Köy sakinlerinin sorunu, bizim sorunumuzdur"
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Kurt: "Köy sakinlerinin sorunu, bizim sorunumuzdur"

06.10.2020 19:19 | Son Güncelleme: 06.10.2020 19:23
Kurt:

Sinop'un Gerze ilçesi Sarımsak köyü Hocallı Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan su sıkıntısıyla ilgili AK Parti İlçe Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri incelemelerde bulundu.

Sinop'un Gerze ilçesi Sarımsak köyü Hocallı Mahallesi'nde uzun süredir yaşanan su sıkıntısıyla ilgili AK Parti İlçe Başkanı ve AK Parti İl Genel Meclis Üyeleri incelemelerde bulundu.

AK Parti İlçe Başkanı Cumhur Kurt, başkan seçilmesinin ardından ilk ziyaretini Sarımsak köyüne yaparak burada yaşanan su sıkıntısıyla alakalı, "Köy sakinlerinin sorunu, bizim kendi sorunumuzdur" dedi.

İlçe Başkanı Kurt, bugüne kadar su sorununa neden çözüm bulunamadığıyla ilgili bilgi edindikten sonra sorunun çözümü için gerekli müdahalelerin bir an önce yapılması noktasında görüş belirtti. Başkan Kurt, köy muhtarı ve köy sakinlerinden eski su kaynağına kanalizasyon giderinin karıştığı bilgisini aldıktan sonra farklı bir noktadan daha temiz, debisi yüksek suyun getirilmesi noktasında çalışma yapılabileceğini söyledi. Kurt, sorunun kış gelmeden bir an önce çözülebilmesi, köylünün susuzluk çekmemesi adına konuyu teknik birimlerce yeniden değerlendireceklerini kaydederek, köyün bir an önce içme suyuna kavuşması için ellerinden gelen her şeyi yapacaklarını dile getirdi.

Cumhur Kurt'a AK Parti Genel Meclis Üyeleri Ahmet Burma, İzzet Karaman ve İlçe Özel İdare Müdürü Adnan Aksu da eşlik etti. - SİNOP

Kurt: 'Köy sakinlerinin sorunu, bizim sorunumuzdur'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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