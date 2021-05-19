Kurt Cobain'in saç telleri 14 bin dolara satıldı
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Kurt Cobain'in saç telleri 14 bin dolara satıldı

Kurt Cobain'in saç telleri 14 bin dolara satıldı
Hürriyet - Haberler | Magazin

Nirvana grubunun kurucusu, 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Kurt Cobain'in saç telleri, ABD'de Iconic Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı.

Nirvana grubunun kurucusu, 27 yaşında hayatını kaybeden efsanevi şarkıcı Kurt Cobain'in saç telleri, ABD'de Iconic Müzayede Evi tarafından açık artırmaya çıkarıldı. 1989 yılında Nirvana'nın meşhur Bleach albümünü çıkarmasından 4 ay sonra, grubun tüm dünyada tanınmasından ise bir sene önce kesilen parçalardan oluşan 6 saç teli, toplam 14 bin 145 dolara satıldı. 

?Açık artırma gerçekleşmeden önce sanatçının saç tellerinin müzayede evine nasıl ulaştığına dair bir açıklamaya da yer verildi. Buna göre, saç telleri 29 Ekim 1989'da İngiltere'nin Birmingham şehrinde Cobain'in ikonik saç kesimini gerçekleştiren Tessa Osbourne'daydı. Efsane sanatçının saç tellerinden bir kaçını saklayan Osbourne, Kobain'in ölümünden sonra saçları sanatçı Nicole DePolo'ya verdi. DePolo da saç tellerini, en büyük tarihi saçlar koleksiyonuna sahip olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren John Reznikoff'a verdi. ve saçlar bu Reznikoff aracılığıyla müzayede evine ulaştırıldı. 

Cobain'in daha önce de birçok kişisel eşyası yüksek meblağlarda alıcı bulmuştu. Geçen sene haziran ayında sanatçının 1993 yılında MTV Unplugged performansında çaldığı akustik gitar, açık artırmada rekor fiyatla 6 milyon dolara satılmıştı. 

Cobain'in performansında giydiği hırka da Ekim 2019'da düzenlenen açık artırmada 334 bin dolarlık (yaklaşık 2,3 milyon TL) rekor fiyata satılmıştı.

Efsanevi şarkıcı, 8 Nisan 1994'te Seattle'daki evinde ölü bulunmuştu. Nirvana, sadece ABD sınırları içinde 25 milyon albüm sattı, dünya çapında ise bu rakam 50 milyonu geçti.

Kaynak: Hürriyet

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