Kurt, Çalışan Gazeteciler Gününü Kutladı

Gaziantep Basın Cemiyeti Cemiyeti (GBC) Başkanı, Güneydoğu Gazeteciler Federasyonu 'GGF) Genel Başkan Yardımcısı ve Türkiye Gazeteciler Konfederasyonu (TGK) Etik Kurulu Üyesi Arif Kurt, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir açıklama yaptı.

Başkan Kurt, açıklamasında, Gazetecilerin toplumun bilgi edinmesi konusunda en net ve en doğru bilgileri topluma yansıttığını belirterek, "Gazeteciler, toplumda yer alan bilgi kirliliğini ortadan kaldırmak ve onlara yol gösterme konusunda toplumun bilgi ışığıdır" dedi.

En güncel ve toplumlarda var olan gelişmeleri tarafsız bir şekilde yansıtan gazeteciler halka yol gösterme konusunda önemli bir görevi yerine getirmektedirler ifadelerini kullanan Kurt, "Gazeteciler, gerek yazılı ve görsel gerekse işitsel kanallar aracılığıyla yaşadığımız coğrafya ve tüm dünyada var olan gelişmeler hakkında doğru ve tarafsız bilgiye hızlı bir şekilde ulaşmamızı sağlayan, çağdaş ve demokratik hayatın vazgeçilmez unsuru olan basın, basın meslek ilkelerine uygun biçimde bilgi ve haber vererek toplumu aydınlatmakta, düşünce ve ifade özgürlüğünün etkili araçlarından biri olmasıyla da özgün tartışma ortamı oluşturarak toplumsal bilinci güçlendirmektedir" diye konuştu.

Yaşanan olaylar sonrasında bilgi kirliliğini ortadan kaldıran gazetecilerdir diyen Başkan Kurt, "Her zaman kamu çıkarını göz önünde tutan, objektif ve doğru habercilik anlayışını benimseyen ve basın etik ilkelerinden hiçbir şekilde ödün vermeyen, Özveriyle görevlerini yerine getiren ve meslek hayatları boyunca her türlü fedakarlığı gösteren basın mensuplarımızdır. Habercilik konusunda yerel basın ulusal basından daha etkili konumda. Biz cemiyet olarak, federasyon olarak ve konfederasyon olarak her zaman yerel basının önünün açılmasından, eksiklerinin giderilmesinden ve şartlarının düzeltilmesinden yana olduk. Bunun için konfederasyon toplantılarında sürekli bunu dile getirdik. Bunun için konfederasyon başkanımız aracılığıyla gerekli birimlere müracaatlarda bulunduk. Basın Kartları ve Basın İlan Kurumu Yönetmeliğinde Anadolu Basınının ayakta kalması için yeni düzenlemelere katkı sağladık. Bir takım düzenlemeler oldu. İnşallah daha da güzel olur" ifadelerini kullandı.

Basın çalışanlarının halkın doğru bilgiyi alması için çalıştıklarını dile getiren GBC Başkanı Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Gerek yerel gerekse ulusal basında çalışan ve halk haberciliğine uygun olarak bu işi yapan gazeteci arkadaşlarımız, halkı bilinçlendirmek adına çalışmalarını sürdürmektedirler. Ortada dönen bilgi kirliliklerini ortadan kaldırmakla yükümlü olan gazeteciler, tarihin her döneminde vatandaşlara doğru ve tarafsız bilgi verme konusunda mücadele eden gazetecilerimizin 10 Ocak çalışan Gazeteciler Gününü en içten dileklerimle kutluyorum." - GAZİANTEP