Kürşat Juan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan gerçek ismi ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!
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Kürşat Juan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan gerçek ismi ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

04.01.2021 11:02 | Son Güncelleme: 04.01.2021 11:05
Kürşat Juan kimdir? Nereli, kaç yaşında, mesleği ne? Kürşat Juan gerçek ismi ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler!

TikTok fenomeni Kürşat Juan'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki Kürşat Juan kimdir, aslen nereli, kaç yaşında, mesleği ne, gerçek adı ne, doğum tarihi kaç? Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

Kürşat Juan'ın gerçek ismi merak ediliyor. Kürşat Juan kimdir, nereli, kaç yaşında, mesleği ne, gerçek ismi ne? Kürşat Juan ne anlama geliyor? Juan ne demek?

KÜRŞAT JUAN KİMDİR?

Kürşat Juan, 5 Mayıs 1999'da doğmuştur. Kürşat Juan, 21 yaşındadır. Gerçek adı ve soyadı Kürşat Yalçınkaya'dır.

Kürşat Juan doğum tarihi : 5 Mayıs 1999

Kürşat Juan kaç yaşında : 21 yaşında

Kürşat Juan mesleği ne : Sosyal medya, Tiktok fenomeni

Kürşat Juan nereli : Artvin

Kürşat Juan gerçek adı ne : Kürşat Yalçınkaya

Kürşat Juan burcu ne : Boğa

Kürşat Juan, TikTok fenomeni, sosyal medya hesaplarında aktif olarak içerik üreten ve takipçileri için çeşitli videolar çekip paylaşan bir isimdir. Kürşat Juan'ın memleketi Artvin'dir. Artvinli olan Kürşat Juan, ailesi ile İstanbul'un Ümraniye ilçesinde yaşamaktadır. Kürşat Juan annesini ve babasını çok küçük yaştayken kaybetmiştir. Kürşat Juan, annesini 8 yaşındayken babasını ise 15 yaşındayken kaybetmiştir. Kürşat Juan'ın 1 ablası 1 abisi var. Juan'ın ablası Artvin'de eşi ve çocukları ile birlikte yaşamını sürdüyor. Kürşat abisi ile birlikte İstanbul, Ümraniye'de yaşamaktadır.

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