Kürşat Ayvatoğlu, siyasi isimlerle olan fotoğraflarını böyle savundu: Onlara yakın olursam daha güçlü görünürdüm

Kokain kullandığı anlara ait görüntülerin yayınlanmasının ardından ikinci kez gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu dün bir açıklama yaparak her şeyi itiraf etti. Birçok siyasi isimle fotoğrafının olmasına da değinen Ayvatoğlu, "Hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi. Olduğundan farklı görünme psikolojimle sürekli bu tür resimler yayınladım. Siyasilere yakın olursam daha güçlü görünürdüm" dedi.

Geçtiğimiz günlerden lüks aracında uyuşturucu kullandığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasının ardından "uyuşturucu madde kullanmak ve uyuşturucu madde kullanımını özendirmek" suçlarından gözaltına alınan Kürşat Ayvatoğlu, adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

İTİRAF ETTİ

İlk ifadesinde görüntülerin bilgisi dışında çekildiğini savunarak videodaki maddenin uyuşturucu değil pudra şekeri olduğunu iddia eden Ayvatoğlu, arkadaşlarının yalanması sonrasında tekrar gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden şahıs, dün akşam ailesi aracılığıyla bir açıklama yayınlayarak uyuşturucu madde kullandığını itiraf etti.

SİYASİ İSİMLERLE OLAN FOTOĞRAFLARINDAN BAHSETTİ

AK Parti milletvekili Hamza Dağ'ın özel kalemi olduğu iddia edilen Ayvatoğlu ile ilgili bu söylenti bizzat Dağ tarafından yalanlamıştı. Şahsın parti bürosunda çalışan bir personel olduğu ve bu olay sonrası ilişiğinin kesildiği açıklanmıştı. Öte yandan birçok siyasi isimle fotoğrafı bulunan Ayvatoğlu, dün akşam yayınladığı açıklamasında söz konusu iddialara ve fotoğraflara değindi.

"GÜÇLÜ İNSANLARLA FOTOĞRAF VEREREK YENİ KAPILAR AÇMA DÜŞÜNCESİNDEYDİM"

İşte o açıklama:

"Daha fazla güçlü görünürsem her kapının açılacağını düşündüm. Şimdi, çok yanlış olduğunu anladığım bu durumun içine sürüklendim. Daha fazla nüfuz sahibi olma, olduğundan farklı görünme çabasıyla gücün yanında görünme, hükümetteki güçlü insanlarla fotoğraf vererek kendime yeni kapılar açma düşüncesi beni her gün başka bir yanlışa sürükledi. Oysaki insanın kendi çabası kendi mücadelesi kendine yetermiş.

"GÖSTERMEYE ÇALIŞTIĞIM GİBİ BİR HAYATIM YOK"

Aslında göstermeye çalıştığım gibi bir hayatım yok ama bunu da olduğundan farklı görünme psikolojimle sürekli bu tür resimler yayınlayarak oluşturmaya çalıştım. Bu da bir özgüven sorunu, başka bir psikolojik sorun olduğunu şimdi daha iyi gülüyorum.

"SİYASİLERE YAKIN OLURSAM DAHA GÜÇLÜ OLURUM DÜŞÜNCESİNDEYDİM"

Ticaret yapıyor olmama rağmen AK Parti Genel Merkezi'nde bir işim olursa siyasi büyüklere daha yakın olursam daha güçlü olurum düşüncesi ile orada işe girmek için bütün koşulları zorladım. Maddi olarak ihtiyaç duymama rağmen partinin gücü için orada olmak istedim. Bu düşünce tarzı beni daha büyük yanlışların içine sürükledi."