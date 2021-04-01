Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasından detaylar ortaya çıktı: WhatsApp grubu kurup uyuşturucuya "lili" adını vermişler

Aracında kokain çektiği görüntüler sonrası ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu'nun ve arkadaşlarının uyuşturucu bulmak için "Artık Melih Kürşat" adlı bir WhatsApp grubu kurduğu öğrenildi. İlk ifadesinde pudra şekeri çektiğini söyleyen Ayvatoğlu'nun uyuşturucuya "lili" kod adını verdiği ortaya çıkarken Yağız M., Ayvatoğlu aracılığıyla uyuşturucu ile birlikte eskort kadın temin ettiğini de anlattı.

Kokain çekerken görüntüleri sosyal medyaya düşen, iki kez gözaltına alındıktan sonra ev hapsi şartıyla serbest bırakılan Kürşat Ayvatoğlu'nun dosyasında, Ayvatoğlu'nun cep telefonunun incelenmesinden elde edilen bilgilere yer verildi.

UYUŞTURUCU İÇİN WHATSAPP GRUBU KURMUŞLAR

Sözcü'nün haberine göre Ayvatoğlu ve arkadaşları, "Uyuşturucu madde temin etmek" amacıyla kendi aralarında "Artık Melih Kürşat" adlı WhatsApp grubu kurdu. Grupta Ayvatoğlu ile Yağız, Ufuk ve Melih isimli arkadaşlarının yer aldığı belirlendi. Yağız M. ifadesinde, "Grupta uyuşturucu temini ve uyuşturucu içerikli fotoğraflar paylaşıldı" dedi.

AYVATOĞLU ESKORT BULDU

Yağız M. ayrıca Ayvatoğlu aracılığıyla uyuşturucu ve eskort kadın temin ettiğini de anlattı. Görüntülerde yer alan Dolunay O. ise "25 Mart Kürşat serbest bırakıldığında evine gittim. Benim de alınmam durumunda düzgün ifade vermemi istedi. Bu sırada polisler geldi" dedi.

"LİLİ" KOD ADINI TAKMIŞLAR

Çektiği kokain için "Kokain değil pudra şekeri" diyen ve sosyal medyada günlerce konuşulan Kürşat Ayvatoğlu'nun evinde ayrıca sentetik hap da bulundu. Cep telefonu kayıtlarına göre bu hapa da "lili" kod adını takan Kürşat Ayvatoğlu ifadesinde sentetik ilaç için "2 yıl önce Yağız isimli arkadaşım benim başım çok ağrıdığı için bu ilacı verdi. Hapı aldım ama içeriğini bilmediğim için kullanmadım. O tarihten beri evde duruyordu. Ben bu hapın uyuşturucu olduğunu bilmiyordum" dediği öğrenildi. Ancak gözaltına alınan ve sosyal medyaya düşen görüntülerdeki arkadaşı Yağız M. de ifadesinde Ayvatoğlu'nun tersine "Ben Kürşat ve Melih L… isimli haptan kullanıyorduk. Kimde varsa o getiriyordu'' dedi.

'PUDRA ŞEKERİ' DEMİŞTİ

Ayvatoğlu ilk ifadesinde kokain iddialarını reddedip şaka amaçlı pudra şekeri içtiğini söylemişti. İkinci kez gözaltına alındıktan sonra videonun kendisine tam halinin izletildiğini, kokain çektiğini hatırladığını anlatmıştı.