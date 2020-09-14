Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı küvet pozuyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisini eleştirenleri ifşa eden Matur, "Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz" dedi.

TV 8 ekranlarında 1 yıl boyunca yayınlanan "Ütopya" isimli programda üne kavuşan Kurretülayn Matur, Instagma hesabından küvet pozunu paylaşmıştı. Söz konusu paylaşıma binlerce beğeni gelirken, bazı takipçileri ise ünlü ismin paylaşımına kötü yorumlar yapmıştı. SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, küvet pozuna yapılan olumsuz yorumları sosyal medya hesabından ifşa etti. Bir takipçisinin "Ucube gibisin aynı" yorumunu paylaşan Matur, "Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele... Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz" ifadelerini kullandı.