Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
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Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, geçtiğimiz günlerde sosyal medya hesabından paylaştığı küvet pozuyla eleştiri oklarının hedefi oldu. Kendisini eleştirenleri ifşa eden Matur, "Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz" dedi.

14.09.2020 22:38 | Son Güncelleme: 14.09.2020 23:06

TV 8 ekranlarında 1 yıl boyunca yayınlanan "Ütopya" isimli programda üne kavuşan Kurretülayn Matur, Instagma hesabından küvet pozunu paylaşmıştı. Söz konusu paylaşıma binlerce beğeni gelirken, bazı takipçileri ise ünlü ismin paylaşımına kötü yorumlar yapmıştı.

SOSYAL MEDYADAN İFŞA ETTİ

Survivor yarışmacısı Semih Öztürk'ün eşi Kurretülayn Matur, küvet pozuna yapılan olumsuz yorumları sosyal medya hesabından ifşa etti. Bir takipçisinin "Ucube gibisin aynı" yorumunu paylaşan Matur, "Ne çok kadın saldırdı bu paylaştığım görsele... Hasetinizden ne yapacağınızı şaşırmışsınız. Bu hesapları engellemeyeceğim. Bakıp bakıp içinizi kemirsin hasetiniz" ifadelerini kullandı.

Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
Kurretülayn Matur, küvet pozunu eleştirenleri ifşa etti: İçinizi kemirsin hasetiniz
Haber Yorumları (3)
KEREM: küvetteki pozunu kim çekmiş?????
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TOSUN: kuvet pozuna baktim bu karinin gogusleri galiba krin hizzasindadir veya yoktur dedim bi assagidaki resmi gorunce yok oldugunu anladim
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RAFET: sıfır güzellik ama özgüven bin beşyüz pesss doğrusu.
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