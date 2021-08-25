Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dünkü programında Kürtçe konuşan kadın konuğunu yayından alarak "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın daha önceki bir bölümde konuğuyla İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, dün ekrana gelen yeni bölümünde Kürtçe konuşan konuğunu yayından alınca sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Yılmaz'ın eski yayınları da gündeme geldi.

"TÜRKÇE KONUŞSA ANLAYACAĞIZ"

Programda Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi

İNGİLİZCE KONUŞTUĞU ANLAR GÜNDEM OLDU

Kürtçe konuştuğu için kimse tarafından anlaşılmadığı gerekçesiyle konuğunu yayından aldıran sunucunun daha önceki bölümlerde bir profesör ile İngilizce konuştuğu anlar yeniden sosyal medyada gündem oldu. Didem Arslan Yılmaz için "İngilizce olunca hiç sorun yok. Çünkü Kürtçeyi bir dil olarak kabul etmiyorsunuz" yorumları yapıldı.

Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi
Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi
Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Didem Arslan Yılmaz, Kürtçe konuşan konuğu yayından aldı: Burası Türkiye Cumhuriyeti
Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu
Ecem Erkek ve Murat Akkoyunlu'nun ayrılığıyla kan kaybeden Güldür Güldür Show'a Ayça Damgacı dahil oldu
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haberler.com - Magazin Haberleri
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika John Kirby Hamid Karzai Vladimir Putin İbrahim Aydemir Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Seda Sayan Serdar Ortaç Acun Ilıcalı Burak Özçivit
Spor Ali Koç Arda Güler Burak Elmas Fatih Terim Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.8.2021 09:06:55. #1.15#

title