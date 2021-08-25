Kürkçe konuştuğu için konuğunu programdan alan Didem Arslan Yılmaz'ın İngilizce yayın yaptığı anlar gündeme geldi

Dünkü programında Kürtçe konuşan kadın konuğunu yayından alarak "Burası Türkiye Cumhuriyeti" diyen sunucu Didem Arslan Yılmaz'ın daha önceki bir bölümde konuğuyla İngilizce konuştuğu anlar sosyal medyada büyük tepki çekti.

Hafta içi her gün Show TV'de Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme programını sunan Didem Arslan Yılmaz, dün ekrana gelen yeni bölümünde Kürtçe konuşan konuğunu yayından alınca sosyal medyanın gündemine oturdu. Tepkilerin çığ gibi büyüdüğü Yılmaz'ın eski yayınları da gündeme geldi.

"TÜRKÇE KONUŞSA ANLAYACAĞIZ"

Programda Türkan isimli kadının Kürtçe konuşması üzerine Arslan, "Hayır hayır Türkan hanım, bizim de anlamamız lazım. Türkan hanımı hattan alalım. Kızlara hakaret edemez, böyle de konuşamaz, biraz da anlarım ben Kürtçeden kesinlikle olmaz. Halayla konuşun doğru düzgün Türkçe konuşsa anlayacağız. Burası Türkiye Cumhuriyeti yani. O dili bilmiyoruz, bilsek anlayacağız da konuşacağız da. Bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

İNGİLİZCE KONUŞTUĞU ANLAR GÜNDEM OLDU

Kürtçe konuştuğu için kimse tarafından anlaşılmadığı gerekçesiyle konuğunu yayından aldıran sunucunun daha önceki bölümlerde bir profesör ile İngilizce konuştuğu anlar yeniden sosyal medyada gündem oldu. Didem Arslan Yılmaz için "İngilizce olunca hiç sorun yok. Çünkü Kürtçeyi bir dil olarak kabul etmiyorsunuz" yorumları yapıldı.