Kureyşler barajına göletten su salımı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde su seviyesi azalan Kureyşler barajına, Pullar göletinden su salımı yapıldığı bildirildi.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesinde su seviyesi azalan Kureyşler barajına, Pullar göletinden su salımı yapıldığı bildirildi.

Aslanapa Kaymakamı Özgür Pelvan, yaptığı açıklamada, "Belediye Başkanımız Gökhan Gürel ve DSİ 34. Şube Müdür Vekili ile birlikte Kureyşler barajı ve Pullar göletinde incelemelerde bulunduk. Pullar göletinden Kureyşler barajına su salımı gerçekleştirdik. Su seviyesi azalan Kureyşler barajımızda tekrar su seviyesinin artması için bu çalışmayı başlattık. Temennimiz yağışların artması, göletimizin ve barajımızın eski doluluk oranına kavuşmasıdır" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı