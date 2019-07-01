Küresel Gıda Krizini Ortadan Kaldırabilecek İlginç Çözüm: Yenilebilir Böcekler

Sürekli değişen iklim ve durmak bilmeyen nüfus artışı, dünyayı büyük bir gıda krizine sürüklüyor. Yenilebilir böcekler, yüksek bir besin değerine sahip ve et üretimine kıyasla karbon ayak izini önemli ölçüde düşürüyor. Ayrıca bu böcekler, sürdürülebilir bir protein kaynağı olarak da uygun bir seçenek. Buna rağmen yenilebilir böcek yetiştiriciliği, ülkemizde ve çevremizdeki ülkelerde oldukça nadir görülüyor.

Leeds Üniversitesi ve Veracruz Üniversitesi'nin yaptığı yeni bir araştırmada; mevcut böcek yetiştirme yöntemlerine, işleme teknolojilerine, ticaret tekniklerine ve entomopatiye (böcek yeme pratiği) ilişkin güncel algıları gözden geçirdiler. Tüm dünyadan toplanan verilerle bulunduğumuz coğrafyada şu an ki toplum yapısının böcek tüketmeye sıcak bakmadığı, bu nedenle gelecek nesle böcek yemenin normal bir şey olduğunu aşılamak gerektiği kanısına varıldı.

Araştırma görevlilerinden Dr. Alan-Javier Hernández-Álvarez "Yenilebilir böcekler inanılmaz. İnsanlar tarih boyunca böcekleri yemiş olsa da ve şu anda yeryüzünde 2 milyar insan böcek yese de bu konu hakkındaki ilk araştırmalardan birini yaptık. Yenilebilir böcekler, popülasyonla birlikte artan gıda talebini sürdürülebilir bir şekilde karşılayabilir. İnsanların böcek yemeye iğrenç gözüyle bakması, bunun gerçekleşmesinin önündeki en büyük engellerden biri ancak bu yeni nesille birlikte değişebilir zira Avrupalı tüketiciler, özellikle gençler yeni tatlara yönelmeye açıklar. Yenilebilir böcek tüketimini yeni nesillere aşılamalıyız" diyor.

Siz yenilebilir böceklere nasıl bakıyorsunuz? Yorumlarda fikirlerinizi belirtebilirsiniz.