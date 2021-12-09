Kurdun saldırdığı yabani dağ keçisi telef oldu - Haberler
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Kurdun saldırdığı yabani dağ keçisi telef oldu

Kurdun saldırdığı yabani dağ keçisi telef oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürü halinde gezen nesli tükenmekte olan Yabani Dağ Keçi sürüsüne kurt saldırdı.

TOMARZA, KAYSERİ (İHA) - Kayseri'nin Tomarza ilçesinde sürü halinde gezen nesli tükenmekte olan Yabani Dağ Keçi sürüsüne kurt saldırdı.

Edinilen ilk bilgilere göre ilçeye bağlı yaklaşık 45 kilometre uzaklıkta bulunan Aslantaş Mahallesi Yiğityolu Mevkiinde sürü halinde gezen ve nesli tükenmekte olan yabani dağ keçisi sürüsüne kurt saldırdı. Saldırı sondası bir yabani dağ keçisi telef olurken olayı gören mahalle sakinleri nesli tükenmekte olan yabani dağ keçisisin telef olmasına üzüldüklerini söyledi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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