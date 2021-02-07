Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada
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Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada

07.02.2021 14:18 | Son Güncelleme: 07.02.2021 14:23
Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde aç kalan kurdun, Özgür Koçak'a ait koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı.

KAYSERİ'nin Akkışla ilçesinde aç kalan kurdun, Özgür Koçak'a ait koyun sürüsüne saldırısı güvenlik kamerasına yansıdı. Mahalle sakinlerinin müdahalesi sonrası kurt uzaklaştırılırken, 2 koyun yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Akkışla İlçesi Gömürgen mahallesinde meydana geldi. Besici Özgür Koçak, ahırı temizlemek ve yem hazırlamak için yaklaşık 50 koyunu dışarıya çıkardı. Bu sırada mahalleye inen aç kalan kurt, koyun sürüsüne saldırdı. Kaçan sürünün peşinden ilerleyen kurt iki koyunu yaraladı. Mahalle sakinlerinin olayı fark ederek müdahalesi sonrası kurt bölgeden uzaklaştırıldı. Kurdun, koyunlara saldırma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.Besici Koçak, "Hayvanları yemlemek için hazırlık yapıyordum. Bu sırada ahır önünde bekleyen hayvanlarıma kurt saldırdı. Sürüm korkup kaçtı. Ben de peşlerinden gittim. Mahalle sakinlerinin yardımı ile hayvanlarımı telef olmak olmaktan kurtuldu. Daha önceden yine mahalleye kurt inmiş 7 köpek, 10 küçükbaş hayvanı yemişti. Zaman zaman mahalle sakinleri olarak nöbet tutuyoruz" dedi.  


Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada
Kurdun koyun sürüsüne saldırısı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özer KAYA

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