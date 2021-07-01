Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor
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Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor

Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Eskişehir (İHA) – Eskişehir'de dutların yere dökülüp israf olması karşısında içi rahat etmeyen baba ve oğlu, kurdukları basit düzenek ve başına yazdıkları yazı ile oradan geçenlerin gönlünce dut yemelerine olanak sağladı.

Eskişehir (İHA) – Eskişehir'de dutların yere dökülüp israf olması karşısında içi rahat etmeyen baba ve oğlu, kurdukları basit düzenek ve başına yazdıkları yazı ile oradan geçenlerin gönlünce dut yemelerine olanak sağladı.

Şirintepe Mahallesi Demirel sokakta ikamet eden Hüseyin Eren ve oğlu Mehmet Ali Eren, müstakil evlerinin önünde bulunan dut ağcından olgunlaşıp yere düşen meyvelerin ziyan olmasına üzüldü. Bu duruma bir çözüm yolu bulmak için düşünmeye başlayan baba ve oğul, dut ağcının altına fileyi ayaklı bir iskelet üzerine gererek basit bir düzenek imal etti. Bu yolla baba-oğul, dutların ziyan olmasının önüne geçti. Düzeneğin yanına da 'Dutlardan yemek helaldir' yazan baba Hüseyin Eren, dutları yemekte tereddüt edenlerin rahatça yemelerini sağladı. Hüseyin Eren, yaptığı düzenek sayesinde mahallelinin takdirini kazandı.

"Dutlar artık ziyan olmuyor"

Düzeneğin yapımında yardımcı olan oğul Mehmet Ali Eren, babasının israfı hiç sevmediğini ve bunun için kolları sıvadığını belirtti. Mehmet Ali Eren, babası Hüseyin Eren'in düzeneği hurda malzemelerden 100-150 lira gibi bir maliyetle yaptığı anlattı. Eren, "Bu dut ağacı evimizin önünde olduğu için yaklaşık 10 gün önce olgunlaşan ve yere dökülen meyveler babamı rahatsız etmeye başladı. Çünkü babam israfı hiç sevmez. Dutların ziyan olmasın diye bir hafta önce de ağacın altına bu düzeneği yerleştirdi. Şimdi dutlar yere değil filenin üzerine düşüyor. Düzeneğin yanına da 'Dutlardan yemek helaldir' yazdı. Herkes dilediği kadar alıp yiyebiliyor. Bu düzeneğin her yıl dutların olgunlaşma zamanında bu ağacın altında olmasını istiyoruz. Çocuklar başta olmak bütün mahalleli bu durumdan çok memnun, bu ince davranıştan dolayı teşekkür ediyorlar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor
Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor
Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor
Kurdukları düzenek ile dutlar artık ziyan olmuyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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