Kurbanlık pazarında sosyal mesafe unutuldu, 'korona virüs' pazarlığı yapıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Kurbanlık pazarında sosyal mesafe unutuldu, 'korona virüs' pazarlığı yapıldı

Kurbanlık pazarında sosyal mesafe unutuldu, 'korona virüs' pazarlığı yapıldı Kurban Bayramı arifesinde Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, satıcılar ve alıcılar sosyal mesafeyi unutup, maskesiz ve tedbirsiz olarak adeta korona virüs pazarlığı yaptı.

Kurbanlık pazarında sosyal mesafe unutuldu, 'korona virüs' pazarlığı yapıldı
30.07.2020 16:55 | Son Güncelleme: 30.07.2020 17:09

Kurbanlık pazarında sosyal mesafe unutuldu, 'korona virüs' pazarlığı yapıldı

DİYARBAKIR - Kurban Bayramı arifesinde Diyarbakır Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışları yapılırken, satıcılar ve alıcılar sosyal mesafeyi unutup, maskesiz ve tedbirsiz olarak adeta korona virüs pazarlığı yaptı.

Sur ilçesindeki Büyükşehir Belediyesi Canlı Hayvan Borsasında sabahın erken saatleriyle besiciler ve alıcılar pazarda yerlerini aldı. Kurbanlık hareketliğinin yoğun olduğu alanda vatandaşların çoğunun tedbirlere uymadığı görüldü. Sosyal mesafe ve maske gibi temel tedbir kurallarına uymayan vatandaşlar, adeta alanda korona virüs pazarlığı yaptı.

Canlı Hayvan Borsasında kurbanlık satışı yapan Maruf Çiçek, hayvan pazarının açıldığından beri elinin kimsenin eline değmediğini söyledi. Kimseye yakın oturamadığını, insan kendisini muhafaza etmesinin önemli olduğunu belirten Çiçek, "Bazıları bunu düşünmüyor. Maskeyi bile herkes takmıyor, dinlemiyorlar. Ölünce o zaman bilirler nasıl olacağını. Hayvan pazarında da uymuyorlar. Dinlemiyorlar, bazıları düşünmüyor. Görüyorlar insanlar ölüyor, tabutla beraber mezara giriyorlar. Hepsi görüyor ama hala inanmıyorlar. Benim bir arkadaşım buradaydı, o da hastalanmış şu an evinde" dedi.

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması Politika
Son Dakika: MHP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt partiden ihraç edildi! İşte Enginyurt'un ilk açıklaması
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir Güncel
Malatya Valisi, bayram öncesi vatandaşları uyardı: Tedbirlere uymazsak bayramdan sonraki süreç zor geçebilir
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak Spor
Fenerbahçe, Kasımpaşalı Mame Thiam için teklif yapacak
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu 3. Sayfa
Tıkanan lavaboyu açmak isteyen bir kişi canından oluyordu
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına düştü Ekonomi
Rusya ve Çin'den dolara büyük darbe: İki ülke arasındaki ticarette dolarla ödeme ilk kez yüzde 50'nin altına...
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi Güncel
Rize'de koronavirüs vakaları artınca Kurban Bayramı'nda toplu bayramlaşmaya yasak geldi
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Büyükçekmece'de 15 yıllık eşini barışma bahanesiyle çağırdı, tek kurşunla öldürdü
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
Otomobil tutkunu damada düğününde takı olarak araba kapısı hediye edildi
'Defalarca tecavüze uğradım' diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
"Defalarca tecavüze uğradım" diyerek yardım isteyen Gamzenur'la ilgili Başsavcılık'tan açıklama geldi
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
126 bin liraya aldığı spor aracı 700 bin liraya modifiye etti, şimdi 1,5 milyon liraya satmıyor
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Son Dakika: ABD'den küstah çıkış: S-400'ler için Türkiye'ye uygulayacağımız yaptırımları hala değerlendiriyoruz
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Serel Yereli, iç çamaşırlı fotoğrafını paylaşıp meydan okudu: Çıplak, giyinik, canım nasıl isterse
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Van'da bir mahalleyi akrepler istila etti, her taşın altından onlar çıkıyor
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Bir otelde çalışan 18 personel lojmanda karantinaya alındı, mahalleli tedirgin
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Ünlü oyuncu Vildan Atasever, nişanlısı Erkan Akdemir'den ayrıldı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
Boğa saldırdığı sahibini öldürdü, o anlar kameraya yansıdı
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
İstanbul'da E-5'in kenarında ağaca asılı cansız beden bulundu
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Hatay Barosu Başkanı polislerle yaşadığı kimlik tartışması sonrası gözaltına alındı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Arnavutköy'de bir berberin çırağını taciz ettiği haberleri mahalleyi karıştırdı
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Hatay Barosu Başkanı Ekrem Dönmez'in gözaltına alınmasıyla ilgili Emniyet'ten ilk açıklama
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Rusya'da boksörlerin kavgasını ayırmaya çalışan kişi aldığı darbeyle öldü
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Eski eşini öldüren, kayınvalidesini ve kayınbabasını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Son anketlerde hezimet yaşayan ABD Başkanı Trump, seçimlerin ertelenmesini istedi
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Belediye başkanıyla ilişki yaşadığı iddia edilen kadın: İlçedeki erkekler bana taciz mesajları atıyor
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Türkiye-Azerbaycan ortak tatbikatından Ermenistan'ı korkutacak kareler
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Anneanne olmaya hazırlanan Kibariye'nin kızıyla yaptığı paylaşıma doktordan gelen yorum tepki çekti
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Galatasaray, milli futbolcu Nuri Şahin'i gündemine aldı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Hakan Çalhanoğlu, Milan'ın Sampdoria'yı 4 golle geçtiği maçta 12 yıllık rekoru kırdı
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Golcü arayan Beşiktaş, Sandro Wagner'in menajeriyle temasa geçti
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
Spor yorumcusu Erman Toroğlu'ndan çarpıcı sözler: Ali Koç'u mahkemeye verdim
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Fatih Sultan Devlet Bahçeli Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Emrah Gülben Ergen Demet Akalın İbrahim Tatlıses
Spor Mehmet Topal Ali Palabıyık Abdullah Avcı Ahmet Nur Çebi Mahmut Tekdemir
Daha Fazla Bayram Futbolcu Trabzonspor Kurban Bayramı
Şu an buradasınız: Kurbanlık pazarında sosyal mesafe unutuldu, 'korona virüs' pazarlığı yapıldı - Diyarbakır
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.7.2020 17:41:03. #1.15#
title