10 dakikada bir aynı ATM'den para çeken kart dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

Antalya'da vatandaşlara cep telefonları üstünden indirim kazandıklarını söyleyerek dolandıran kart dolandırıcıları, 10 dakikada bir ATM'den para çekip şüpheli davranışlarda bulundukları için kıskıvrak yakalandı. Şüphelilerin, mağdurların çetelesini tutarak karşılarına 'uyandı', 'yemedi'', 'salak' gibi notlar yazdığı görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Erdal S. ve Merve K. ele geçirdikleri binlerce kişilik cep telefonu ve kimlik numarası listesindeki kişileri arayarak cep telefonu üzerinden para gönderme ve harcama servisinden indirim kazandıklarını bildiriyor, kendilerine gönderdikleri kısa mesajdaki şifreyi istiyordu.

Bu şekilde güven kazandıkları kişilerden diğer kişisel bilgilerini alan şüpheliler, hemen ATM'ye giderek vatandaşın hesabından para çekiyordu.

VATANDAŞLARIN DİKKATİNİ ÇEKTİ

Kemer İlçesinde bir apart otele yerleşen şüphelilerden Merve K.'nın ATM'lerin bulunduğu bölgeden ayrılmaması ve 10-15 dakikada bir para çekmesi, tenha Kemer sokaklarında vatandaşların dikkatini çekti. İhbarı üzerine harekete geçen Kemer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Erdal S. ve Merve K.'ı yakalayarak gözaltına aldı.

KÜFÜR İÇEREN NOTLAR

Erdal S.'nin bilgisayar ve internet konusunda uzmanı olduğu, Merve K.'nin ise çağrı servisinden arıyormuş gibi kurbanlarıyla telefon görüşmelerini yaptığı tespit edilirken, şüphelilerin kurbanlarının listesini yaparak aldatamadıkları kurbanın karşısına 'uyandı', 'yemedi' veya küfür içeren notlar yazdıkları; kandırmayı başardıkları kişilerin karşısına ise 'işlem tamam', 'salak' gibi notlar düştükleri ileri sürülüyor.

TUTUKLANDILAR

Binlerce kişinin cep telefonu ve kimlik bilgilerini nasıl ele geçirdikleri araştırılan şüpheliler, Kemer Adliyesi'nde çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HANIM TÜRK