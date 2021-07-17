Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun
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Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun

Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi - Haberler | Güncel

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurbanlık hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.

Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurbanlık hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Ben Arus vilayetindeki besiciler, yıl boyu büyük baktıkları hayvanlarını satabilmek için alıcı bekliyor.

Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun
Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun
Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun
Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi

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