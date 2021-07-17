Kurban pazarları Kovid-19 salgını nedeniyle durgun
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurbanlık hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor.
Tunus'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yarattığı ekonomik sorunlar nedeniyle kurbanlık hayvan pazarlarında beklenen hareketlilik yaşanmıyor. Ben Arus vilayetindeki besiciler, yıl boyu büyük baktıkları hayvanlarını satabilmek için alıcı bekliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Arbi Mahjoubi