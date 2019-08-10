10.08.2019 13:50

Kurban pazarında arefe günü yoğunluğu

ELAZIĞ - Kurban Bayramı'na saatler kala hayvan pazarında yoğunluk arttı.

Kurban Bayramı'na bir gün kala Hayvan Pazarı'nda yoğunluk arttı. Yoğunluğun yaşandığı pazara, sabahın erken saatlerinde gelen ve uygun fiyata kurbanlık almayı amaçlayan vatandaşlar, ellerindeki hayvanları bitirmeye çalışan satıcılarla sıkı pazarlıklar yaptı.

Arefe günü olması nedeniyle büyük bir yoğunluk olduğunu belirten Pazar sorumlusu Orhan Polat, "Çevre ilçelerden de hayvanlar geldi. Satışlar bayramın 3'üncü gününe kadar sürecek. Esnafın biraz korkusu var. Rehavet görmüyor halk buraya gelmiyor deniyor. Halkın çoğu memur millet tatil gününü bekledi. Bugün akşamüzeri satış patlaması olacağına inanıyorum" dedi.

350 tane hayvan ile geldiğini aktaran besici Şemsettin Yalçın ise, "50 tanesini sattık. 300 tanesi duruyor. Hayvan ve et pahalı. Bin liradan başlıyor, 2 bin liraya kadar var. Büyükbaş'ta ise hisseler bin 500 liradan başlıyor ve 2 bine kadar var. Bu sene çoğunluk büyükbaş aldı. Küçükbaş pahalı olduğu için almadılar. Şuanda sadece soruyorlar. Nasip kısmet işi" diye konuştu.

Herkesin kurban alacağını dile getiren Mehmet Cihan Timur ise, "Kurbanları kesecek ve fakir fukaraya kavuşturacak. Şuanda çok yoğunluk yok. Bazı kısım maaşlarını almamış ama alır almaz yoğunluk olur" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA