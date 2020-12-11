Kurban kesip yağmur duasına çıktılar

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyü'nde köylüler, yağmur yağması için önce kurban kestiler, daha hep birlikte ellerini açıp dua ettiler.

Çorum'un Sungurlu ilçesine bağlı Arifegazili Köyü'nde köylüler, yağmur yağması için önce kurban kestiler, daha hep birlikte ellerini açıp dua ettiler.

Kuraklığın kendilerini perişan ettiğini ifade eden Köy Muhtarı Şükrü Yadigar, "Su yoksa hayat da yok. Bu yıl verim alamadık, bölgemizde aşırı kuraklık var. Hayvanların otlakları ve su kaynakları kurudu. Büyüklerimizden böyle gördük. Kurak geçen mevsimde köy meydanında toplanır dua ederdik. Bu yıl pandemi nedeniyle sosyal mesafe kurallarına uyarak köy camimizde duamızı ettik. İki koyun kurban ettik. Allah niyetimizi kabul etsin ve rahmetini ülkemizden, bölgemizden, köyümüzden ve üzerimizden eksik etmesin. Buraya gelen ve el açıp 'amin' diyen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı