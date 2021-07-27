Kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu
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Kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu

Kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu.

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu.

Tavşanlı ilçesi Kayaboğazı Baraj gölüne Kurban Bayramı günlerinde atılan hayvan kelleleri görenleri şaşırttı. Baraj içerisine atılan kelleler ile ilgili sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Serkan Öztürk, "Kurban atıklarını Kayaboğazı barajına atmışlar. İslamiyet'te temizliğin imandan geldiğini çoktan unutmuşlar. Yaptıkları kurban ibadeti olsa da, bir ibadet yerine getirirken 50 tane İslama uymayan iş yapan kişiler bunlar" ifadelerine yer verdi.

Kurbandan kalan kelleleri, daha sonra duyarlı vatandaşların buradan alarak imha ettikleri öğrenildi. - KÜTAHYA

Kurban kellelerinin baraja atılması tepkilere neden oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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