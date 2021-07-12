Kurban bayramında kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı? Kargolar Kurban bayramında çalışıyor mu?
15 Temmuz ve Kurban bayramına kısa bir süre kala özellikle pandemi süresince birçok kişinin evinden çıkmadan alışveriş yapabilmesini sağlayan kargoların açık olup, olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından internette " Bayramda kargolar açık mı? Kurban bayramında kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?" gibi soruların cevapları aratılmakta.
15 Temmuz ve Kurban bayramına sayılı gün kala özellikle Covid19'un bulaş riskinden çekinen vatandaşların en çok merak ettiği konu kargoların açık olup, olmayacağı. Son dönemde pandemiden dolayı birçok kişinin tercihi online alışveriş olurken, alışverişlerin zamanında ulaşmasını sağlayan kargo şirketlerinin açık olup, olmadığı merak edilmeye başlandı. Peki, kargolar 15 Temmuz ve Kurban bayramında açık mı? Kargo şirketlerinin hangilerinin bayramda açık olduğu, hangi kargo şirketlerinin bayramda kapalı olduğu ile ilgili detaylı bilgilere haberimizde bulabilirsiniz.
BAYRAMDA KARGOLAR AÇIK MI?
15 Temmuz ve Kurban bayramı kapsamında kargo firmalarının bir çoğu bayram tatili süresinde hizmet vermeyecek. Kargo firmalarının bayramdaki çalışma saatlerini haberimizin devamından erişebilirsiniz.
PTT KARGO KURBAN BAYRAMI VE 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
PTT Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında hizmet vermemektedir. PTT Kargo arefe gününde ise 09.00 ile 12.30 arası hizmet vermektedir.
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YURTİÇİ KARGO KURBAN BAYRAMI VE 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Yurtiçi Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında hizmet vermemektedir. Yurtiçi Kargo arefe günü ise tam gün hizmet vermektedir.
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ARAS KARGO KURBAN BAYRAMI VE 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Aras Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında kapalıdır. Aras Kargo arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.
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MNG KARGO KURBAN BAYRAMI VE 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
MNG Kargo Kurban bayramı ve 15 Temmuz'da hizmet vermemektedir. MNG Kargo arefe gününde ise yarım gün çalışmaktadır.
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SÜRAT KARGO KURBAN BAYRAMI VE 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
Sürat Kargo 15 Temmuz ve Kurban bayramında çalışmamaktadır. Sürat Kargo arafe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir.,
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UPS KARGO KURBAN BAYRAMI VE 15 TEMMUZ'DA AÇIK MI?
UPS Kargo'da diğer kargolar gibi 15 Temmuz ve kurban bayramı süresince hizmet vermemektedir. UPS KARGO arefe gününde ise yarım gün hizmet vermektedir