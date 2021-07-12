Kurban bayramında kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı? Kargolar Kurban bayramında çalışıyor mu?

15 Temmuz ve Kurban bayramına kısa bir süre kala özellikle pandemi süresince birçok kişinin evinden çıkmadan alışveriş yapabilmesini sağlayan kargoların açık olup, olmayacağı merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından internette " Bayramda kargolar açık mı? Kurban bayramında kargolar açık mı? 15 Temmuz'da kargolar açık mı? Arefe günü kargolar açık mı?" gibi soruların cevapları aratılmakta.