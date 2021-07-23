Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi? Vapurlar ücretsiz mi?

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar İETT bayramda ücretsiz mi 2021? Otobüsler ücretsiz mi? Otoyollar ücretsiz mi? bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021 Toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray ücretsiz mi? Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi? sorularını araştırıyor.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi?

KURBAN BAYRAMI OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

Bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ile beraber yeniden gündeme geldi. Kurban Bayramı'nda şehir içi belediye araçlarını kullanacak olanlar, otobüs, metrobüs, metro ve tramvayları ücretsiz kullanabilecek. 20 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı'nın son günü olan 23 Temmuz'a kadar toplu taşıma araçlarında yolculardan ücret alınmayacak. Ankara'da da ulaşım 4 gün ücretsiz olurken, İzmir'de 50 indirim tarifesi uygulanacak.

OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.