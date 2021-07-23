Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi? Vapurlar ücretsiz mi?
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi? Vapurlar ücretsiz mi?

Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi? Vapurlar ücretsiz mi?
Haberler.com - Haberler | Gündem

9 günlük Kurban Bayramı tatilinde vatandaşlar İETT bayramda ücretsiz mi 2021? Otobüsler ücretsiz mi? Otoyollar ücretsiz mi? bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz mi 2021 Toplu taşıma ücretsiz mi? Marmaray ücretsiz mi? Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi? sorularını araştırıyor.

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20, 21,22 ve 23 Temmuz'da ulaşım toplu taşıma ücretsiz olacak mı? Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi?

KURBAN BAYRAMI OTOBÜS ÜCRETSİZ Mİ?

İBB'nin geleneksel hale gelen bayram ücretsiz uygulaması, 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. Hatlarla ilgili ayrıntılı sefer saatlerine, iett.istanbul adresinden veya MOBİETT uygulamasından erişilebiliyor.

Bayramda otobüsler ücretsiz mi sorusu, Kurban Bayramı'nın ikinci günü ile beraber yeniden gündeme geldi. Kurban Bayramı'nda şehir içi belediye araçlarını kullanacak olanlar, otobüs, metrobüs, metro ve tramvayları ücretsiz kullanabilecek. 20 Temmuz tarihinde başlayan Kurban Bayramı'nın son günü olan 23 Temmuz'a kadar toplu taşıma araçlarında yolculardan ücret alınmayacak. Ankara'da da ulaşım 4 gün ücretsiz olurken, İzmir'de 50 indirim tarifesi uygulanacak.

OTOYOLLAR ÜCRETSİZ Mİ?

Kurban Bayramı tatili dolayısıyla 26 Temmuz 07.00'ye kadar KGM'nin sorumluluğundaki otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişler ücretsiz olacak.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Emre Olur Ersin Tatar Hulusi Akar Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Derya Uluğ Düm Tek Tek Serra Arıtürk Neslihan Atagül
Spor Diego Arda Turan Mehmet Topal Volkan Demirel Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kurban Bayramı otobüs ücretsiz mi? Bayramda akbil ücretsiz mi? Vapurlar ücretsiz mi? - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.7.2021 13:11:39. #1.14#

title