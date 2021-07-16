Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
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Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu

Kurban Bayramı'nı memleketlerinde geçirmek isteyen gurbetçiler Kapıkule'de yoğunluk oluşturdu
Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar - Haberler | Güncel

Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Kurban Bayramı'nı Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin yurda gelişleri sürerken, Kapıkule Sınır Kapısı'nda zaman zaman yoğunluk oluşuyor.

Kurban Bayramı ve yıllık izinlerini Türkiye'de geçirmek isteyen gurbetçilerin ana vatana gelişleri yoğun şekilde devam ediyor.

Kovid-19 nedeniyle geçen yıl Türkiye'ye gelemeyen çok sayıda gurbetçi, salgının etkisinin azalmasıyla vatan özlemini gidermek için yola çıktı. Kapıkule'den 1 Haziran-16 Temmuz'da 163 bin araç ile 635 bin yolcu geçiş yaptı.

"Bütün Avrupa'yı Bayburt'un köyüne değişmem"

Almanya'dan gelen Abdullah Yılmaz, AA muhabirine, ana vatana gelmenin gururunu yaşadığını söyledi.

Türkiye'ye geldiğinde huzur ve mutluluk duyduğunu ifade eden Yılmaz, "Doğma büyüme Almanya. Ama hiçbir zaman ne hikmetse Almanya'yı sevemedim. Bütün Avrupa'yı Bayburt'un köyüne değişmem. Memlekete geldik, gözlerimiz doldu." dedi.

Memleket sevgisinin kelimelerle tarif edilemeyeceğini vurgulayan Yılmaz, akraba ve dostlarıyla hasret gidereceklerini dile getirdi.

Murat Dereci ise bayramı Türkiye'de geçirmek için yola çıktıklarını, özlemle ana vatana geldiklerini ifade etti.

Ailesiyle Avusturya'dan geldiğini, Rize'ye gidip Karadeniz'i gezeceklerini anlatan Dereci, "Her sene düzenli olarak geliyoruz. Tüm bu eziyete ve meşakkate değiyor." diye konuştu.

Mehmet Akyıldız da vatanına kavuştuğu için çok mutlu olduğunu belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gökhan Zobar

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