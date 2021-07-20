Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
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Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim Atlı polislere turistler yoğun ilgi gösterdi Kurban bayramı dolayısı ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet meydanı ve Ayasofya camii çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polislerle denetim gerçekleştirildi.

Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim

Atlı polislere turistler yoğun ilgi gösterdi

İSTANBUL - Kurban bayramı dolayısı ile yerli ve yabancı turistlerin yoğun olduğu Sultanahmet meydanı ve Ayasofya camii çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı Polislerle denetim gerçekleştirildi. Denetim yaparken atlara yerli ve yabancı turistlerin yoğun ilgisi oldu.

Kurban bayramının birinci günü yerli ve yabancı turistlerin yoğun olarak geldiği Sultanahmet meydanı ve Ayasofya Camisinin çevresinde İstanbul Emniyet Müdürlüğüne bağlı Atlı polisler asayiş denetimi gerçekleştirdi. Denetim esnasında yerli ve yabancı turistlerin atlara yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar atları sevdi aileleri fotoğraflarını çekti.

Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim
Kurban bayramında Ayasofya'da atlı polislerle denetim

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ömer Faruk Yıldız

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