Kurban Bayramı'na Doğru

Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, yaklaşan Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kaymakam Yüksel, mesajında, Kurban Bayramı'nın Türkiye ve İslam alemine barış, huzur ve kardeşlik getirmesi dileğinde bulundu.

Bir bayram gününe daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade eden Yüksel, şöyle dedi:

"Ülkemizde son günlerde yaşanılan sıkıntılı günler ve huzurumuzu bozmak isteyen mihraklara karşı Kurban Bayramı'nın ülkemizin birlik, beraberlik ve istikrarına katkı sağlamasını yüce Allah'tan temenni ediyorum.

Bu duygular içinde mübarek Kurban Bayramı'nı en kalbi duygularımla tebrik ediyor, milletimize sağlık ve esenlikler diliyorum."