Kurban Bayramı kutlanıyor Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

Zonguldak Polisevinde gerçekleştirilen etkinlikte, Vali Mustafa Tutulmaz, Garnizon Komutanı Personel Yüzbaşı Ayhan Kafalı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Gönen Süslü, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Hamdi Uçar ve Ahmet Çolakoğlu, CHP Zonguldak milletvekili Ünal Demirtaş ve Deniz Yavuzyılmaz, Zonguldak Belediye Başkan vekili Sinan Toprak, İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar bayramlaştı.

Protokol üyeleri bayramlaşmanın ardından İl Jandarma Komutanlığını ziyaret etti.

Kaynak: AA