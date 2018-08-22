Kurban Bayramı Kutlanıyor

Bahşili ilçesinde Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni düzenlendi.

Belediyede düzenlenen bayramlaşmada, Belediye Başkanı İbrahim Uyar, vatandaşlarla bayramlaşarak, çocuklara bayram harçlığı verdi.

Uyar, burada yaptığı konuşmada, bayramların insanların birlik beraberliğini pekiştiren, küskünlerin barıştığı kardeşliğin simgelendiği önemli günler olduğunu söyledi.

Düzenlenen programa katılan herkese teşekkür eden Uyar, bütün İslam aleminin bayramını kutladığını belirtti.