Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri
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Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri

2020 Kurban Bayramı'na çok az aldı. Yarın Kurban Bayramı Arefe gününü idrak edeceğiz. Bu mübarek günde herkes birbirlerine Arefe günü mesajları yollayabiliyor ve sevdiklerini sevindirebiliyor. Sizler de Arefe mesajı göndermek için bu haberimizi okuyabilirsiniz.

Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri
29.07.2020 12:33 | Son Güncelleme: 29.07.2020 12:37

2020 yılı Kurban Bayramı Arefe günü 30 Temmuz Perşembe günüdür. Peki çok aratılan Arefe günü mesajları nelerdir? Arefe günü resimli, sözlü, dualı, anlamlı sözleri sizlerle.

AREFE GÜNÜ ANLAMLI MESAJLARI

Bir avuç dua, sıcak bir mesaj, bir kucak sevgi, kapatır mesafeleri birleştirir gönülleri kalbiniz nur, haneniz huzur dolsun. Arefe Gününüz Kutlu Olsun.

Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri

Sizlere en güzel ve coşkulu olan bayramları müjdeleyen bugünde en güzel bayramlara erişebilmeniz duasıyla. Arefe gününüz kutlu olsun.

Bayramı müjdeleyen, Allah katında mübarek bir gün olan, Arefe gününüzü kutlar hayırlara vesile olmasını temenni ederim.

AREFE GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR

Dostluğu, sevgiyi ve geleceği… Aşımızı, ekmeğimizi, soframızı… Hüznümüzü, acımızı, yalnızlığımızı paylaştığımız; birlik ve beraberliğimizi, kardeşlik ve dostluğumuzu en sıcak şekilde hissedeceğimiz günler olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri

Heyecanla Kurban bayramını gözlediğimiz bugünde son orucunuz kabul, bekleyişleriniz hayırlara vesile olsun, arefe gününüz kutlu olsun.

Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri

Duanın faziletlisi arefe günü yapılandır. Dualarınız kabul, arefe gününüz kutlu olsun.

Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri

Hayır kapılarının sonuna kadar açık, kaza ve belaların bertaraf olduğu günde yaşadığınız tüm sorunları alıp götürmesi dileğiyle. Arefe gününüz kutlu olsun.

AREFE GÜNÜ SÖZLERİ

Kurban Bayramı'nın müjdeleyicisi arefe gününüz kutlu olsun.

Kurban Bayramı Arefe günü mesajları - En iyi resimli, sözlü, dualı, anlamlı Arefe mesajları sözleri

Bugünün feyiz ve bereketi üzerinizden eksik olmasın. Niyetleriniz makbul, amelleriniz kabul olsun. Arefe gününüz kutlu olsun.

Her şeye kadir olan Yüce Allah, bizleri, doğru yoldan ve sevdiklerimizden ayırmasın! Hayırlı ve bereketli arefe dileğiyle.

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