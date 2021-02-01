Kurbağalar filmi nerede çekildi, ne zaman çekildi? Kurbağalar filmi konusu, oyuncuları
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Kurbağalar, başrolünde Hülya Koçyiğit'in rol aldığı 1985 yapımı Şerif Gören filmi.
KURBAĞALAR FİLMİ KONUSU
Kurbağalar, Trakya'nın bir köyünde kurbağa toplayarak geçimini sağlayan genç ve dul bir kadının hikayesini anlatıyor. Edirne'de geçen filmde Elmas, kocası öldürülen genç bir kadındır. Elmas, tek başına çocuklarıyla birlikte yaşam mücadelesi vermek zorunda kalır. Tamamen borç batağında olan kadın, geçimini sağlamak için farklı yöntemlere başvurmalıdır. Bu sırada köyün erkekleri tarafından da rahatsız ediliyordur. Elmas'ın gönlü ise hapishanede senelerce yatıp çıkan Balkanlı Ali'dedir. Ancak Balkanlı Ali de güvenilmezdir. Bir gece Elmas ve Ali birlikte olur. Bundan sonra Ali artık Elmas'ı istemiyordur.
KURBAĞALAR FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ, NE ZAMAN ÇEKİLDİ?
Yabancı televizyon kurumlarına satılan ilk Türk filmidir. Edirne ilinin Sultaniçe köyünde çekilmiştir. Film, Trakya'da bir köyde kurbağa toplayarak geçinen dul bir köylü kadının yaşam mücadelesini ve aşkını anlatır.
KURBAĞALAR FİLMİ OYUNCULARI
Hülya Koçyiğit - Elmas
Talat Bulut - Balkanlı Ali
Mahmut Gelgeç - Kurbağa Satıcısı
Yavuzer Çetinkaya
Hikmet Çelik
Yaman Okay
Nesrin Çelikel
Ödüller
1986 Sinema Yazarları En İyi 10 Film Seçimi, En iyi 4. Film
1986 Antalya Altın Portakal Film Festivali, en iyi müzik ödülü
1986 Nantes Film Festivali, Birincilik Ödülü