Tedbirleri hiçe sayan Sinan Çetin, maskesiz görüntülendi Mayıs ayında 65 yaş üstünde olmasına rağmen sokağa çıkma yasağını delen 67 yaşındaki yönetmen Sinan Çetin, bu sefer de eşiyle maskesiz görüntülenerek kuralları hiçe saydı.

Ünlü yönetmen Sinan Çetin ve eşi Rebacca Haas önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi Tüm uyarılara ve ileri yaşlarına rağmen Sinan Çetin ve Rebacca Hass'ın maske ve mesafe kuralına uymaması dikkatlerden kaçmadı.

SORULARI YANITSIZ BIRAKTILAR

Geçtiğimiz mayıs ayında da yasak olmasına rağmen sokağa çıkıp yürüyüş yapan Sinan Çetin, maske ve mesafe kuralını hiç saymasıyla ilgili gazetecilerin sorularını yanıtsız bıraktı. Çift kurallara aldırış etmeden yürüyüşe devam etti.

YASAK OLMASINA RAĞMEN SOKAĞA ÇIKMIŞTI

Sinan Çetin, geçtiğimiz mayıs ayında 65 yaş ve üstündekileri sokağa çıkma yasağını delerek Kuruçeşme'de yürüyüş yaparken görüntülenmişti. Maske dahi takmayan Çetin, yüzünü taktığı şapkayla gizlemeye çalışarak hızlı adımlarla uzaklaşmıştı.

Kaynak: Snob Magazin