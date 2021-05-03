Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim edilecek
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Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim edilecek

Kuraları çekilen 431 konutun anahtarları teslim edilecek
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Elazığ'da kuraları çekilen 431 konutun anahtar tesliminin yarından itibaren başlayacağı bildirilirken, 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliğinin iptal edileceği duyuruldu.

Elazığ'da kuraları çekilen 431 konutun anahtar tesliminin yarından itibaren başlayacağı bildirilirken, 45 gün içinde teslim almayanların hak sahipliğinin iptal edileceği duyuruldu.

Valilikten yapılan açıklamada"İlimizde 24.01.2020 tarihinde gerçekleşen deprem sonrası Elazığ merkez mahalleleri ve Yurtbaşı Beldesi'nden hak sahibi olan vatandaşlarımızın konutları tamamlanarak 05.03.2021 ve 09.04.2021 tarihlerinde kura çekimleri yapılmıştır. Kura çekimleri sonucu Çatalçeşme 1. Etap konutlarına isimleri çıkan vatandaşlarımıza konutlarının teslimatı 04.05.2021 - 18.06.2021 tarihleri arasında Çatalçeşme 1. Etap B 20 Blok'da gerçekleşecektir. Konutlarını 45 günlük sürede teslim almayan vatandaşlarımızın hak sahipliği yasal olarak iptal edilecektir"denildi.

Öteyandan merkez mahallelerde 299, Yurtbaşı Beldesi'nde ise hak sahibi olan 132 olmak üzere toplamda 431 kişiye anahtar teslimi yapılacağı aktarıldı. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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