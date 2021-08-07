Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi
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Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi

İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe - Haberler | Güncel

Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi Çamurlu su içen hayvanlar hastalandı Şırnak'ta kuraklık sonrası aşırı yağışlar sele neden oldu.

Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi

Çamurlu su içen hayvanlar hastalandı

ŞIRNAK - Şırnak'ta kuraklık sonrası aşırı yağışlar sele neden oldu. Yaylalarda bulunan binlerce hayvan çamurlu su içince hastalandı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesine bağlı Yeşilöz köyü Faraşin yaylasında aşırı yağışı sonrası oluşan sel suları derelerde çamur akmasına neden oldu. Ülkenin dört bir yanından besicilerin getirdiği küçükbaş hayvan çamur sularını içince hastalandı. Su yerine çamur akan dere yatağı kenarında bulunan onlarca sürü çobanlar tarafından temiz su yataklarına götürüldü. Son 3 gündür aralıksız yağan yağmur Van, Hakkari ve Şırnak sınırlarında bulunan yaylada etkili oldu.

5 ay boyunca kıl çadırlarında kalan göçerler yağmur ve çamurlu su ile mücadele ediyor. Beytüşşebap ilçe tarım ve orman müdürlüğü ekipleri ilçe genelinde sel ve yağış sonrası zarar gören vatandaşlar için çalışma başlattı.

Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi
Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi
Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi
Kuraklık sonrası aşırı yağışlar hayvanları etkiledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Hazım Gökçe

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