Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu

İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi - Haberler | Güncel

- Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu -Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, -" Kuyularımızda yüzde 32 gibi bir azalma söz konusu" -"Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım" -"Karlıova ilçesinden getirilecek olan ilave kaynak su...

- Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu

-Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan,

-" Kuyularımızda yüzde 32 gibi bir azalma söz konusu"

-"Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım"

- "Karlıova ilçesinden getirilecek olan ilave kaynak su ile 2050 yılına kadar Bingöl'ün su sorunu olmayacak"

BİNGÖL - Son yıllarda çok önemli bir kuraklık riski ile karşı karşıya kaldıklarını ve içme suyu kuyularında yüzde 32 azalmanın söz konusu olduğunu belirten Bingöl Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Buna bağlı olarak özellikle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını, su kullanımı konusunda çok tasarruflu olmalarını istiyoruz" dedi.

Doğu Anadolu'nun birçok ilinde olduğu gibi Bingöl'de de bu yıl yetersiz yağışlar nedeniyle kuraklık yaşanmaya başladı. Yaşanan kuraklıkla beraber göletlerdeki sular çekilirken, içme sularında da azalma meydana geldi. İçme sularındaki azalma nedeniyle Bingöl Belediyesi, vatandaşlara su tasarrufu çağrısında bulunmuş ve programlı olarak su kesintilerinin yaşanacağını duyurmuştu. Belediye Başkanı Erdal Arıkan'da içme suyu kuyularında yüzde 32'lik bir azalma olduğunu belirterek vatandaşlardan suyu tasarruflu kullanmaları konusunda uyardı.

"Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım"

Vatandaşlara tasarruf çağrısında bulunan Belediye Başkanı Erdal Arıkan, "Son yıllarda çok önemli bir kuraklık riski ile karşı karşıyayız. Özellikle bütün ülkemiz ve bölgemizde bu kuraklığı hissediyoruz. Kuraklık riski olan iller arasında biz özellikle şiddetli kuraklık yaşıyoruz. Bu anlamda bizim içme suyu kuyularımızda yüzde 32 gibi bir azalma söz konusu. Buna bağlı olarak özellikle vatandaşlarımızın bu konuda duyarlı olmasını, su kullanımı konusunda çok tasarruflu olmalarını istiyoruz. Bunun içinde bizim içme suyu ilave kaynak çalışmalarımız var. 29 Haziran'da proje ihalesini yaptık, inşallah yapım ihalesini de hızlı bir şekilde yaparak bu ilave suyun Bingöl'ümüze getirilerek en azından mevcut sıkıntıyı gidermiş olacağız. Lütfen suyu çok daha tasarruflu bir şekilde kullanalım, bu riskli dönemi hep beraber sıkıntısız bir şekilde atlatalım" şeklinde konuştu.

"İlave su ile 2050 yılına kadar su sorunu çözülecek"

Karlıova ilçesinden getirilecek olan ilave kaynak su ile 2050 yılına kadar Bingöl'ün su sorunu olmayacağını vurgulayan Arıkan, "Karlıova'daki gelecek olan suyumuz mevcut suyumuza denk bir su. Bu su buraya gelirse kuraklık riski de kalkarsa Bingöl'ümüze çok uzun yıllar bu suyu sağlamış olacağız. Bu sıkıntıyı da gidermiş olacağız. Bingöl'ün artık 2050 yılına kadar içme suyu ile ilgili bir sorunu kalmayacak. Karlıova Kaynak ve Bahçe köylerinden mevcut kaynağımıza 15 kilometre bir uzaklıkta. Bu suyumuzu da inşallah önceki kaynağımıza ilave ederek Bingöl'ü rahatlatmış olacağız" diye konuştu.

Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu
Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu
Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu
Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammet Ali Çiftçi

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ali Babacan Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Brad Pitt Seda Sayan Taner Ölmez Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Burak Elmas Şenol Güneş Sergen Yalçın Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Kuraklık Bingöl'ün içme suyunu yüzde 32'i azalttı, başkan tasarruf çağrısında bulundu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 19:54:16. #1.14#

title